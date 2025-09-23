Трамп: страны НАТО могут сбивать самолеты РФ при нарушении воздушного пространства

Фото: 123RF/americanspirit

Страны НАТО могут сбивать российские самолеты, если они войдут в их воздушное пространство, заявил президент США Дональд Трамп. Так он ответил на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Тем не менее Трамп воздержался от прямого ответа, когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников. Глава Белого дома сказал, что это "зависит от обстоятельств".

Вместе с этим он похвалил страны Альянса, которые договорились увеличить оборонные бюджеты до 5% ВВП.

"Мы очень тверды в отношении НАТО. НАТО активизировалось. Знаете, когда они перешли с 2 на 5%, это было великим единством", – подчеркнул Трамп.

Ранее Эстония заявляла о нарушении своего воздушного пространства тремя российскими истребителями. Утверждалось, что они якобы без разрешения находились над Финским заливом в течение 12 минут.

В эстонский МИД вызвали временного поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина. Власти страны также запросили консультации членов НАТО. При этом генеральный секретарь Альянса Марк Рютте заявил, что объединение не усмотрело "непосредственной угрозы" в инциденте.

Кроме того, Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении эстонского воздушного пространства, заявив, что самолеты выполняли плановый полет из Карелии в Калининградскую область в соответствии с международными правилами.

