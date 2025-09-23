Рютте заявил, что НАТО не усмотрела угрозы в инциденте с истребителями в Эстонии

Фото: AP Photo/Evan Vucci

НАТО не усмотрела "непосредственной угрозы" от российских истребителей, якобы вторгшихся в воздушное пространство Эстонии, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в ходе пресс-конференции.

"Силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было", – приводит его слова ТАСС.

Он также добавил, что истребители, которые якобы нарушили эстонское воздушное пространство, сопровождались самолетами ВВС Швеции, Финляндии и Италии.

Ранее Эстония заявляла о нарушении своего воздушного пространства тремя российскими истребителями. Утверждалось, что они якобы без разрешения находились над Финским заливом в течение 12 минут.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина. Власти страны также запросили консультации членов НАТО. В альянсе пообещали решительно ответить на возможное нарушение воздушных границ.

При этом Минобороны РФ опровергло информацию о нарушении воздушного пространства. По данным ведомства, самолеты выполняли плановый полет из Карелии в Калининградскую область в соответствии с международными правилами.

