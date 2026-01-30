Депутат ГД Гаврилов: скрытые подписки можно отменить в приложении банка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Для обнаружения и отмены скрытых онлайн-подписок гражданам надо самостоятельно найти в выписке транзакций повторяющиеся списания и отключить автопродление в настройках сервиса или в приложении банка. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Депутат напомнил, что с 1 марта в России вступят действия изменения, которые закрывают распространенную ситуацию с "подписками-зомби": если человек отказался использовать карту для списания по онлайн-подписке, то сервис не вправе продолжать автоматические транзакции по ранее сохраненным реквизитам. Сам отказ должен приниматься в том числе в электронном виде.

Однако подписку все равно необходимо отключать вручную, поскольку закон не отменяет автопродление внутри сервиса. Он лишь определяет, что сервису нельзя делать после отказа пользователя, подчеркнул парламентарий.

По словам Гаврилова, скрытые подписки по карте обычно маскируются под обычные покупки. Для их поиска нужно открыть историю операций по карте и найти повторы. Проще всего заметить одинаковые суммы, которые появляются примерно в одни и те же числа месяца.

Затем, продолжил он, важно понять, где отключать подписку: если это автоплатеж, активированный в приложении банка, то отключается он там же. Если списывает сторонний сервис, то нужно зайти в его личный кабинет, найти раздел подписок и отключить автопродление.

"Частая ситуация – подписка оформлена через магазин приложений на телефоне: тогда в выписке видно списание, но отмена делается в настройках подписок на телефоне, в учетной записи магазина приложений", – пояснил собеседник агентства.

Депутат уточнил, что после отмены подписки нужно проверить, что ее статус изменился и появилась дата ее окончания. Если сервис позволяет, то нужно удалить сохраненную банковскую карту из способов оплаты.

Если отключить подписку не получается, а списания продолжаются, следует временно заблокировать карту и написать в поддержку банка с просьбой остановить повторяющиеся списания, а также открыть спор по неподтвержденным операциям, рекомендовал депутат. Гаврилов также посоветовал раз в месяц просматривать выписку на повторные транзакции и платить в интернете отдельной или виртуальной картой с лимитами.

Ранее думские депутаты предложили создать на портале "Госуслуги" сервис по отслеживанию платных подписок. Авторы инициативы указали, собранную от банков и мобильных операторов информацию о подписках россияне могли бы просматривать в режиме единого окна, после чего принимать решение об их продлении или отмене.