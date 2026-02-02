Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге отказался давать показания

Фото: телеграм-канал SHOT

Задержанный по подозрению в похищении 9-летнего ребенка в Красносельском районе Санкт-Петербурга отказался давать показания на допросе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

"Задержанный воспользовался 51-й статьей Конституции РФ ("Право не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников". – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, поиски ребенка ведутся круглосуточно. В рамках дела отрабатываются все версии случившегося.

Мальчик ушел из дома на Красносельском шоссе 30 января. Он был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф.

Правоохранители выяснили, что ребенок сел в авто с разбитым бампером на Таллинском шоссе. По данным СМИ, водителем оказался выходец из ЛНР. Причем раньше ребенок не был знаком с мужчиной.

Версия с похищением мальчика рассматривается как приоритетная. Подозреваемого задержали, но местонахождение ребенка все еще не установлено.

В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники полиции и отряды "Лиза Алерт". Волонтерский поиск ведется в информационном режиме: распространение ориентировок, сбор и анализ сведений и так далее.