Кардиолог Паукова: сильный мороз может способствовать развитию инфаркта миокарда

Фото: depositphotos/Kzenon

Сильный мороз может провоцировать развитие инфаркта миокарда, особенно у людей из группы риска, рассказала в беседе с RT врач-кардиолог медицинской компании "СберЗдоровье" Екатерина Паукова.

По ее словам, в группу входят пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, сахарным диабетом, ожирением, пожилые граждане, а также те, кто курит или употребляет алкоголь.

Как пояснила специалист, на морозе в организме запускается комплекс физиологических реакций. Холод вызывает сужение периферических сосудов, что ведет к росту артериального давления, так как тело пытается сохранить тепло.

Вместе с тем активизируется симпатическая нервная система, отвечающая за реакцию на стресс, что повышает выработку адреналина и норадреналина. Эти гормоны увеличивают частоту сердечных сокращений и также способствуют подъему давления, добавила эксперт.

Кроме того, отметила кардиолог, в холодное время года люди часто меньше двигаются, но при этом могут потреблять больше жирной и соленой пищи. Такое сочетание факторов значительно повышает риск гипертонического криза, который, в свою очередь, увеличивает вероятность инфаркта.

Для снижения этих рисков Паукова рекомендовала придерживаться сбалансированного питания, сохранять физическую активность, регулярно контролировать артериальное давление и соблюдать предписания лечащего врача.

Ранее педиатр Елена Мескина рассказала, что прогулки с детьми до 6 лет лучше отложить при температуре воздуха ниже минус 15 градусов, а с малышами до года – ниже минус 12. По ее словам, решение о выходе на прогулку зимой должно, прежде всего, приниматься с учетом общего состояния ребенка. При этом самое важно при прогулке с детьми, которые уже активно двигаются, бегают, – следить, чтобы они не вспотели.