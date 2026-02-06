Форма поиска по сайту

Новости

Новости

06 февраля, 15:44

Политика

В России предложили создать реестр добросовестных рехабов

Фото: 123RF.com/elnur

В России необходимо создать реестр добросовестных центров для лечения алкогольной и наркотической зависимости. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") на круглом столе фракции, посвященном борьбе с насилием в реабилитационных центрах.

"Нет такого ведомства, которое бы сказало, сколько у нас в России рехабов, где у нас помогают людям с разными типами зависимости. Поэтому мы предлагаем пойти по пути объединения таких рехабов, очистки рынка совместно с государством, прозрачных стандартов, реестра добросовестных рехабов, где были бы рабочие механизмы защиты прав человека", – заявил Даванков.

По его словам, в дальнейшем на основе реестра может быть создан сайт с информацией о центрах, где людям с зависимостью будет оказана реальная помощь. Кроме того, парламентарий анонсировал запуск горячей линии для консультаций по этапам и срокам лечения.

Ранее было установлено, что в Московской области два реабилитационных центра незаконно удерживали постояльцев, выдавая это за лечение от наркозависимости.

Ежемесячная плата за содержание пациентов составляла 50–80 тысяч рублей, в то время как их морили голодом и жаждой, подвергали физическому и психологическому насилию, а также принудительно давали сильнодействующие медикаменты.

По этому делу задержаны 9 человек, 4 из которых признали свою вину. Организатор одного из центров в Видном Максим Антонов, заявил, что общался с родственниками пациентов и не присваивал деньги, направляя их исключительно на медикаменты и питание.

политика

