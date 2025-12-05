Форма поиска по сайту

05 декабря, 11:39

Происшествия

Четверо сотрудников рехаба в подмосковном Егорьевске признали вину

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Четверо сотрудников реабилитационного центра в Егорьевске во время допроса признали вину по делу о незаконном удерживании постояльцев. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Теперь следователи планируют направить в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде ареста.

Кроме того, был задержан еще один фигурант – консультант рехаба. В скором времени ему предъявят обвинение.

Дело о незаконном лишении свободы граждан было возбуждено 4 декабря. По версии СК, сотрудники рехабов в Егорьевске и Ленинском городском округе удерживали людей, которые прибывали из разных регионов РФ для лечения от наркотической зависимости. Ежемесячно постояльцы платили за свое пребывание в учреждениях от 50 до 80 тысяч рублей.

К правоохранителям обратились 4 человека, которые заявили о систематических фактах физического и психологического насилия, ограничений в пище и воде, а также об использовании в отношении них сильнодействующих препаратов без медицинских назначений в центре "СеРЦА" в Ленинском городском округе. В результате были задержаны четверо сотрудников данного учреждения, в том числе генеральный и финансовый директоры.

Правоохранители также задержали руководителя и троих сотрудников реабилитационного центра "Неугасимая надежда" в Егорьевске. По данным СК, они систематически наносили телесные повреждения людям, а также связывали и оставляли их в подвале.

Задержанные обвиняются в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия.

"Московский патруль": задержан блогер и владелец элитного рехаба Антонов

