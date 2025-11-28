Форма поиска по сайту

28 ноября, 20:50

Происшествия

Суд арестовал основательницу подмосковного рехаба для подростков

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Истринский суд арестовал основательницу реабилитационного центра для подростков в Московской области Анну Хоботову. Она пробудет под стражей до 22 января, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инстанция удовлетворила ходатайство следователя об избрании меры наказания для Хоботовой.

Ей предъявлено обвинение по статье 117 ("Истязание"), статье 127 ("Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетних") и статье 238 УК ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Об истязании подростков в рехабе, расположенном в подмосковном Дедовске, стало известно 25 ноября. По данным следователей, преступная группа открыла реабилитационный центр для извлечения выгоды, удерживая там 24 подростков, которые проходили реабилитацию от разных зависимостей.

Сотрудники центра избивали воспитанников, морили их голодом, а также издевались над ними. В частности, один из молодых людей попал в реанимацию в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у него большое количество травм.

При этом родителям, которые подписывали с центром договор на пребывание детей в рехабе, обещали, что с несовершеннолетними будут работать психологи.

После этого был арестован администратор центра. Кроме того, суд отправил под домашний арест постоялицу рехаба – 18-летнюю девушку. Сама Хоботова была объявлена в розыск и позже задержана.

Организатор подмосковного рехаба для подростков пришла к следователю сама

судыпроисшествия

