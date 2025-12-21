Форма поиска по сайту

21 декабря, 03:46

Политика

Эстонский суд обязал Каллас публично извиниться за ложь в соцсетях

Фото: AP Photo/Pool Reuters/Isabel Infantes

Таллиннский окружной суд обязал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас публично извиниться за дезинформацию в соцсетях и опровергнуть распространенную ею ложь. Об этом сообщает эстонское гостелерадио ERR.

Уточняется, что в феврале 2022 года Каллас, возглавлявшая тогда правительство Эстонии, опубликовала пост, в котором заявила, будто член Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Варро Вооглайд якобы напал на независимость страны, а также организовал нападение на полицейских.

"Я, Кая Каллас, в своем посте от 17.02.2022 опубликовала неверные факты, как будто Варро Вооглайд и организация "Защита семьи и традиций" организовали нападение на эстонскую полицию во время митинга в Тоомпеа, и как будто Варро Вооглайд и EKRE организовали митинг на площади Свободы 23.10.2021", – написала Каллас в своих соцсетях после решения суда.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила вызвать санитаров для Каллас после ее высказываний о нападениях России за последний век.

Глава Евродипломатии заявила, что за последние 100 лет Россия якобы напала более чем на 19 стран. Причем, по словам Каллас, на некоторые страны было совершено сразу 3 или даже 4 нападения.

Захарова также обратилась к Каллас с просьбой рассказать, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства.

