28 ноября, 15:59

Политика

Мединский иронично отреагировал на слова Каллас о России

Фото: kremlin.ru

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас совершила ряд крупных и "калласальных" научных открытий в области военной истории, иронично заметил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

Ранее Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет якобы напала на более чем 19 стран, а на некоторые из них по 3 или 4 раза. При этом ни одно из этих государств не нападало на Россию, указывала глава европейской дипломатии.

Мединский в ироничной форме прокомментировал слова Каллас, приведя в пример "нападение" России на Японию в 1904 году, "атаку" на Германию в 1914 году, "нападение" на Англию, США, Францию и Японию во время иностранной интервенции 1918 года, а также "атаку" на Эстонию и Польшу в 1919 году.

"1941. Вершина вероломства! Нападение на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой. Далее, как говорится, по списку", – отметил Мединский.

Также он привел в пример российскую "атаку" Англии и Франции в 1854 году в Севастополе и Петропавловске-Камчатском, "уничтожение суверенитета" Франции под Бородином в 1812 году и "агрессию" России против Швеции под Полтавой.

"Но так мы дойдем до изначальной агрессивности русских с их ударами по Батыю под Рязанью и по немцам на Чудском озере", – заметил помощник президента РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила вызвать для главы дипломатии Евросоюза санитаров. Она также обратилась к Каллас с просьбой рассказать, сколько раз страны западных объединений нападали на суверенные государства.

