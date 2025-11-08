Захарова прокомментировала слова Каллас о привилегии поездок в Евросоюз

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая заявила, что поездки в Евросоюз – это "привилегия, а не данность".

"Это она, конечно, про миллионы нелегальных мигрантов высказалась, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит. Не про легальных же туристов, которые за свои деньги оформляли визы и ездили на Эйфелеву башню посмотреть и в Милан на шоппинг", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Представитель МИД назвала Каллас "редкого ума человеком".

7 ноября Еврокомиссия (ЕК) объявила о полном запрете выдачи новых многоразовых виз для россиян. Таким образом, россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда планируют посетить Европу.

Как было указано в заявлении Еврокомиссии, страны Евросоюза смогут продолжить выдачу многократных шенгенских виз членам семей граждан России, проживающих в ЕС, а также водителям грузовиков, автобусов и машинистам поездов.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассматривают запрет ЕК как подтверждение уже существующей практики, а не ввод новых ограничений. По словам экспертов, данным решением ЕК лишь дала рекомендации странам Шенгенской зоны, направленные на переход к краткосрочным разрешениям на въезд.