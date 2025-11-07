В РСТ назвали не новостью решение ЕК по мультивизам для россиян

Фото: depositphotos/Tolikoff

Запрет Еврокомиссии на выдачу мультивиз для россиян рассматривается как подтверждение уже существующей практики, а не ввод новых ограничений. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов.

По его словам, своим запретом ЕК лишь дала рекомендации странам Шенгенской зоны, направленные на переход к краткосрочным разрешениям на въезд.

"При этом следует отметить, что практика ограниченной выдачи долгосрочных виз существует уже продолжительное время, и для российских туристов это не является новостью. Сегодня получить полугодовой шенген – это уже счастье", – заявил Абасов.

Однако каждое государство, поддерживающее Шенгенское соглашение, имеет право самостоятельно принимать решение о применении этих рекомендаций, подчеркнул эксперт. Например, власти Франции официально опровергли слухи о полном прекращении выдачи виз и подтвердили отсутствие изменений в своей визовой политике.

Отвечая на вопрос о требованиях к получению таких разрешений, Абасов заявил, что они остались на прежнем уровне строгости. Среди них он перечислил правильное использование визы, а также подтверждение финансовой состоятельности через справки о доходах и месте работы.

"Таким образом, текущая ситуация существенно не меняется: визовый сбор и сроки рассмотрения заявки остаются прежними, слоты для подачи документов ограничены. Основной сложностью остается не срок действия визы, а сама возможность ее получения", – пояснил эксперт РСТ.

Информация о прекращении выдачи шенгенских мультивиз россиянам изначально появилась в СМИ. Отмечалось, что граждане России смогут получать только визы на однократный въезд за некоторыми исключениями.

В пятницу, 7 ноября, ЕК официально объявила о запрете. Таким образом, россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда планируют посетить Европу.

Как было указано в заявлении Еврокомиссии, страны Евросоюза смогут продолжить выдачу многократных шенгенских виз членам семей граждан России, проживающих в ЕС, а также водителям грузовиков, автобусов и машинистам поездов.

