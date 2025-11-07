Захарова: ЕС не нужны платежеспособные российские туристы

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Евросоюз, видимо, не нуждается в платежеспособных российских туристах, когда на его территории находятся нелегальные мигранты и украинские уклонисты. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет Еврокомиссии на мультивизы для россиян.

В пятницу, 7 ноября, ЕК объявила о полном запрете выдачи новых многоразовых виз для граждан России. Таким образом, россияне должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда планируют посетить Европу.

Как указано в заявлении ЕК, страны ЕС смогут продолжить выдачу многократных шенгенских виз членам семей граждан России, проживающих в Евросоюзе, а также водителям грузовиков, автобусов и машинистам поездов.

"Страны ЕС смогут выдавать в обоснованных случаях многократные визы лицам, которые доказали свою потребность регулярно посещать страны ЕС, при условии, что они доказали свою благонадежность. Эти визы могут выдавать только четко определенным категориям граждан, которые представляют сниженный уровень риска", – говорится в документе.

Решение было принято 6 ноября и вступит в силу через день, то есть 8-го числа, пояснил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Маркус Ламмерт.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян оценил как нулевую вероятность полной отмены виз для россиян, поскольку в Европе действует закон о свободе передвижения. По его словам, реальные меры заключаются в сокращении числа и сроков многократных виз.