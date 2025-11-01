Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Евросоюз (ЕС) не хочет пускать своих граждан в Россию, чтобы скрыть ее процветание и продолжить лгать населению. Об этом написала в газете Berliner Zeitung автор Андреа-Ивонне Мюллер.

"Девятнадцатый пакет санкций США и Европейского союза против России запрещает туристическим агентствам и организаторам путешествий продавать путевки в Россию. <…> Сегодня я, похоже, не должна видеть, что Россия процветает", – подчеркнула она.

Как отметила автор статьи, политики Берлина говорят о Москве как о враге, разжигая ненависть и подпитывая обман о России.

ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций 23 октября. В рамках ограничений объединение запретило предоставлять туристические услуги в России.

Уточнялось, что данные меры были приняты, чтобы российская сторона не смогла зарабатывать на туристических услугах. Это также необходимо для предотвращения "необязательных поездок европейцев в Россию".

Комментируя данные рестрикции, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов подчеркнул, что ограничения не касаются деятельности российских туроператоров внутри государства. Он уточнил, что ограничения подразумевают запрет на организацию поездок в Россию только для европейских туристических компаний.

