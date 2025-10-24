МИД РФ заявил, что ЕС старательно "поскреб по сусекам" для 19-го пакета санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Евросоюз (ЕС) старательно "поскреб по сусекам", чтобы наполнить 19-й пакет санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова обратила внимание на слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая заявляла, что Евросоюз уже приступил к работе над следующим пакетом ограничений.

"Даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, но с упорством, достойным лучшего применения, продолжают этот становящийся все более самоубийственным для самого Евросоюза курс", – сказала представитель МИД РФ.

По ее словам, ЕС даже не замечает, как в попытках бороться с обходом антироссийских санкций сам все больше изолирует себя на международной арене. Например, в рамках последнего пакета санкций под надуманными предлогами была ограничена деятельность операторов из КНР, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, ОАЭ, Индии, Таиланда, КНДР.

"Заигравшись в собственную исключительность, ЕС шантажирует все большее число третьих стран распространением "вторичных" санкций. Тем самым прямо заявляет, что считает себя вправе диктовать собственные условия торгово-экономического сотрудничества между суверенными государствами", – поделилась Захарова.

В это же время Брюссель явно не отдает себе отчет о том, что подобные действия не останутся без последствий для роли и места ЕС в мире. Также Захарова обратила внимание на еще один пункт пакета, который запретил европейским операторам предоставлять туристические услуги в России.

"Евросоюз идет по пути ограничения свободы передвижения своих собственных граждан. Сегодня – запрет на туризм в России. Что завтра? Разрешительный порядок выезда за пределы есовского "цветущего сада"?" – подчеркнула представитель МИД.

Она объяснила, что реальной причиной такого решения является попытка не дать самим европейским гражданам увидеть РФ своими глазами и получить возможность сопоставить реальные факты с антироссийской пропагандой.

"Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Все больше стран разделяют и поддерживают такой подход", – заключила Захарова и пообещала ЕС действенные жесткие шаги со стороны Москвы.

Евросоюз ввел 19-й пакет антироссийских санкций 23 октября. Он затронул банки, криптобиржи, иностранные компании и транзакции в криптовалютах. Вместе с тем рестрикции направлены против более 100 танкеров, используемых для перевозки российской нефти, запрещены закупка и импорт СПГ из РФ.

Кроме того, ЕС запретил поставлять унитазы, биде, раковины и другую сантехнику. Владимир Путин, комментируя этот пункт ограничений, пошутил, что европейцам это дорого обойдется, так как они были бы нужны им в сегодняшней ситуации.

