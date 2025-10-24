В Кремле "посмотрят через полгода" на результат новых санкций США

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кремль готов оценить последствия введенных в отношении России новых американских санкций через полгода. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что результаты нового пакета ограничений проявятся через 6 месяцев.

"Мы действительно посмотрим <...>. Мы видим то, что есть сейчас, мы видим то, что было год назад, два года назад, и, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев, через год", – высказался Песков.

США объявили о введении дополнительных рестрикций 23 октября. Ограничения затронули 34 компании, включая нефтяные "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние организации, расположенные в России.

Свое решение власти пояснили "усилением давления на российский энергетический сектор и снижением возможностей Кремля по получению прибыли" с целью ведения боевых действий и поддержки экономики.

По данным СМИ, в Белом доме удивились быстрому решению Трампа ввести санкции против Москвы. Уточнялось, что американский лидер "месяцами" говорил о принятии жестких мер в отношении РФ, но согласие на рестрикции против нефтяных компаний поразило даже его ближайших советников.