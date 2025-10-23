Путин напомнил об антироссийских санкциях Трампа во время его первого срока

Фото: whitehouse.gov

Владимир Путин напомнил журналистам об антироссийских санкциях, введенных американским лидером Дональдом Трампом в свой первый президентский срок.

"В первую свою итерацию президентскую известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации", – сказал глава государства.

Ранее Соединенные Штаты ввели дополнительные ограничения в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерних организаций, расположенных в РФ. Всего в списке американского Минфина 34 компании.

В ведомстве пояснили, что новые санкции призваны "усилить давление на российский энергетический сектор и снизить возможности Кремля по получению прибыли" с целью ведения боевых действий и поддержки экономики. Более того, еще одной причиной введения ограничений стал "несерьезный настрой РФ" на урегулирование украинского конфликта.