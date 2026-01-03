Фото: depositphotos/ginasanders

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что правые силы Европы являются единственной реальной надежой Евросоюза.

"На данный момент правые силы Европы выглядят единственной реальной надеждой: по крайней мере, они признают то, что видят все – массовую миграцию, экономический спад, подавляющую бюрократию и всеобщий распад ЕС", – написал Дмитриев в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал пост итальянского профессора и юриста Альберто Алеманно, который заявил, что Евросоюз подвергается критике из-за того, что Европа якобы добилась успеха.

Ранее Дмитриев пожалел жителей Европы из-за обещаний главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен "еще усерднее работать над самоубийством западной цивилизации в 2026 году".

По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, США могут заключить договоренность о нормализации отношений с Россией без участия Евросоюза из-за разногласий по стратегическим вопросам.