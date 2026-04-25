Мошенники начали клеить поддельные QR-коды на прокатные самокаты

Мошенники начали расклеивать поддельные QR-коды поверх настоящих на прокатных самокатах и велосипедах. Переход по этим ссылкам ведет пользователей на фишинговые сайты, сообщает пресс-служба платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"При сканировании жертва попадает на фишинговую страницу, где вводит данные банковской карты для "аренды", после чего средства списываются в пользу злоумышленников", – приводит РИА Новости сообщение платформы "Мошеловка".

Специалисты посоветовали использовать для аренды электросамокатов только официальные приложения, а не сторонние сайты по QR-коду. Также гражданам следует проверять перед сканированием, не наклеен ли поверх оригинального кода еще какой-нибудь стикер.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали прибегать к новой мошеннической схеме, публикуя в соцсетях сгенерированные видео с участием известных персон. Пользователям обещают денежные бонусы якобы за тестирование новых функций Wildberries.

Россиян также предупредили, что мошенники могут начать рассылать вредоносные программы и фишинговые ссылки под видом открыток ко Дню Победы. Таким образом они могут попытаться заразить устройство жертвы вирусами или похитить данные.