Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 16:56

Безопасность
Главная / Новости /

IT-эксперт Зыков: мошенники могут начать рассылать фишинговые открытки к 9 Мая

Россиян предупредили о фишинговых открытках ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Мошенники могут начать рассылать вредоносные программы и фишинговые ссылки под видом открыток ко Дню Победы. Об этом в беседе с RT предупредил IT-эксперт Владимир Зыков.

Он пояснил, что таким образом они могут попытаться заразить устройство жертвы вирусами или похитить данные. Особенно насторожить должны APK-файлы, например "Открытка.jpg.apk" или "9maya.png.apk".

По словам Зыкова, расширение .apk в конце файла – это не изображение, а Android-приложение. При его открытии пользователь увидит не картинку, а предложение установить на телефон программу.

Однако, добавил эксперт, аферисты используют не только расширение apk. В мессенджеры и на почту они могут прислать такие файлы, как foto_9_maya.pdf.scr, pozdravlenie.jpg.exe, video.mp4.lnk. Если жертва установит такое приложение, злоумышленники через свой сервер получат доступ к информации, которая содержится в устройстве.

Ранее мошенники начали рассылать автомобилистам СМС о штрафах за парковку. Такая схема применяется в апреле и мае, так как в этот период стартуют дорожные работы и нередко меняются знаки. В таком случае водитель действительно может подумать, что он нарушил правила.

Мошенники начали рассылать ссылки под видом детских конкурсов в Москве

Читайте также


безопасность

Главное

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика