IT-эксперт Зыков: мошенники могут начать рассылать фишинговые открытки к 9 Мая

Мошенники могут начать рассылать вредоносные программы и фишинговые ссылки под видом открыток ко Дню Победы. Об этом в беседе с RT предупредил IT-эксперт Владимир Зыков.

Он пояснил, что таким образом они могут попытаться заразить устройство жертвы вирусами или похитить данные. Особенно насторожить должны APK-файлы, например "Открытка.jpg.apk" или "9maya.png.apk".

По словам Зыкова, расширение .apk в конце файла – это не изображение, а Android-приложение. При его открытии пользователь увидит не картинку, а предложение установить на телефон программу.

Однако, добавил эксперт, аферисты используют не только расширение apk. В мессенджеры и на почту они могут прислать такие файлы, как foto_9_maya.pdf.scr, pozdravlenie.jpg.exe, video.mp4.lnk. Если жертва установит такое приложение, злоумышленники через свой сервер получат доступ к информации, которая содержится в устройстве.

