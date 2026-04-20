В МВД рассказали, как мошенники могут узнать баланс карты перед кражей средств

Перед кражей денег мошенники используют фишинговую форму для того, чтобы узнать, сколько средств находится на банковской карте жертвы. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу УБК МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что в своих схемах аферисты просят предоставить сведения о балансе банковской карты. При этом мошенники утверждают, что это обязательная процедура "перед началом сделки", а в случае предоставления неверных данных карта будет заблокирована.

Правоохранители обратили внимание, что такой способ проверки не применяется ни в одной законной процедуре.

Кроме того, мошенники начали распространять ссылки на всплывающее окно для маскировки вредоносных программных обеспечений (ПО). С их помощью якобы можно увидеть кадры аварии с участием жертвы мошенников, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер. Однако на самом деле взаимодействие с такими окнами может привести к заражению устройства.