Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:29

Безопасность
Главная / Новости /

РИА Новости: мошенники под видом ФНС стали рассылать письма о взломе личного кабинета

Мошенники под видом ФНС стали рассылать письма о взломе личного кабинета

Фото: depositphotos/dedivan1923

Мошенники стали рассылать россиянам письма от имени Федеральной налоговой службы (ФНС) о взломе личного кабинета, сообщает РИА Новости.

В рассылке утверждается, что якобы был зафиксирован вход с нового устройства и выгрузка документов. Также в письме указываются устройство и геолокация, а получателя просят обратиться в "отдел оперативного контроля", если вход был не его.

ФНС России ранее предупредили, что ведомство не запрашивает личные данные, не требует перевода денег на карту, не просит перейти по ссылке или продиктовать код. При получении таких писем или звонков налогоплательщикам следует проверить информацию и связаться с единым контакт-центром ФНС.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ разработало механизм возврата денег пострадавшим от телефонных мошенников. Предполагается, что возвращать средства будут операторы связи и банки.

При этом чтобы получить возврат, пострадавшему нужно будет доказать, что кража произошла после звонка или СМС мошенника, а оператор связи или банк не смогли предотвратить подозрительную операцию.

безопасность

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика