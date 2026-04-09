09 апреля, 10:19

Происшествия

Мошенники обманули 19-летнюю девушку на 17 млн рублей в Москве

Фото: 77.мвд.рф

Мошенники обманули 19-летнюю девушку на 17 миллионов рублей в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, аферисты воспользовались схемой "звонок из банка/"Госуслуг", убедив 19-летнюю москвичку, что ее аккаунт взломан, а на нее уже оформлена доверенность. Мошенники вынудили девушку выполнять их требования, пригрозив уголовной ответственностью за якобы спонсирование запрещенной организации.

В результате москвичка обналичила со счета 1 миллион рублей, а после передала курьерам пакет, в котором были не только деньги, но и ювелирные изделия, а также коллекционные часы. Ущерб от действий мошенников составил примерно 17 миллионов рублей.

Правоохранителям удалось задержать на Солдатской улице 23-летнего жителя столицы, который забрал у девушки пакет на Крымском Валу. Выяснилось, что мужчина уже сбыл некоторые драгоценности в ломбарды, а все вырученные от сделок средства перевел аферистам.

Однако часть украденных ювелирных изделий, в том числе наручные часы, изъяли у злоумышленника. В скором времени их вернут потерпевшей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Задержанному курьеру грозит до 10 лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде. Соучастники разыскиваются.

Ранее в Москве пенсионерка отдала курьеру мошенников 14 слитков золота. По данным столичного главка МВД РФ, неизвестные позвонили 80-летней москвичке и убедили ее купить золото, а после передать слитки курьеру под предлогом "сохранения сбережений" от несанкционированного списания.

Ущерб от действий аферистов составил 7 миллионов рублей. Полицейские задержали подозреваемого – 23-летнего жителя Ставропольского края. Молодой человек за обещанное вознаграждение забрал слитки, после чего передал их неустановленным соучастникам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

