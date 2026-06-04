Путин назвал подрыв "Северных потоков" актом государственного терроризма

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Подрыв "Северных потоков" представляется не чем иным, как актом государственного терроризма. Об этом заявил Владимир Путин.

Выступая на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ, российский лидер выразил мнение, что одна из ниток газопроводов остается в рабочем состоянии, однако она подвержена американским санкциям.

Однако и этот факт не мешает возобновить поставки газа в Германию "хоть завтра". Для реализации этой возможности необходимо решение правительства ФРГ.

"Достаточно знаете что? И это не шутка – только нажать кнопку, и газ пошел", – сказал лидер.

Путин напомнил, что у России имеется действующий контракт между "Газпромом" и их немецким партнером и отношения между сторонами сохраняются.

"Газпром" никогда не отказывался. И готов хоть завтра поставлять", – отметил президент.

"Северные потоки" были взорваны в 2022 году. После этого было выявлено 4 утечки, в связи с чем поставки газа были прекращены. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к теракту.

Позже были установлены личности еще двух злоумышленников. Затем в Италии задержали украинца, которого обвинили в причастности к организации взрыва, разрушении сооружений и антиконституционной диверсии. По данным журналистов, именно он мог возглавлять группу по подрыву.

Всего в совершении диверсии подозреваются 7 человек. На их арест уже выданы ордеры.

