ARD: задержанный в Италии украинец мог руководить группой по подрыву "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Арестованный в Италии украинец мог руководить диверсионной группой по подрыву "Северных потоков". Об этом сообщает ARD со ссылкой на ордер на арест украинца.

По мнению немецких следователей, Сергей К. взял на себя "важную роль руководителя всей операции".

"Утверждается, что К. входил в экипаж яхты "Андромеда", которая, предположительно, использовалась для диверсии на газопроводах", – говорится в сообщении телеканала.

Подрыв "Северных потоков" был осуществлен в сентябре 2022 года. В результате чего поставки газа по трубопроводам прекратились.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу по подозрению в причастности к диверсии. Кроме того, ведомство установило личности еще двух подозреваемых.

Украинец же был задержан в Италии по ордеру ФРГ 21 августа. Его обвиняют в соучастии организации взрыва, в разрушении сооружений, а также в антиконституционной диверсии.

По данным СМИ, задержанный ранее работал в Службе безопасности Украины (СБУ). Кроме того, он является капитаном вооруженных сил в отставке.

