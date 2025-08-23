02:55Политика
Россия запросила срочное заседание СБ ООН по делу о подрыве на "Северных потоках"
Фото: 123RF/iuriigagarin
Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по терактам на "Северных потоках" на вторник, 26 августа. Об этом сообщил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.
Полянский подчеркнул, что заседание будет посвящено задержанию подозреваемого в организации подрывов "Северных потоках" и появившейся новой информации по этому делу. По его словам, Россия будет привлекать внимание общественности к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности ООН.
Подрыв "Северных потоков" был осуществлен в сентябре 2022 года. В результате чего поставки газа по трубопроводам прекратились.
В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к диверсии. Кроме того, ведомство установило личности еще двух подозреваемых.
Подозреваемый был задержан в Италии по ордеру ФРГ 21 августа. Ему вменяют участие в группе, которая установила взрывные устройства на газопроводах вблизи острова Борнхольм.
По информации СМИ, задержанный мужчина ранее работал в Службе безопасности Украины (СБУ). Кроме того, он является капитаном вооруженных сил в отставке.
