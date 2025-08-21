Посол Нечаев: РФ настаивает на объективном расследовании подрывов "Северных потоков"

Фото: Swedish Coast Guard via AP, File

Москва настаивает на объективном расследовании подрывов трубопроводов "Северный поток" и привлечении виновных к ответственности. Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

Он подчеркнул, что объектом диверсии была критическая инфраструктура, которая обеспечивала энергобезопасность Европы. При этом диппредставитель назвал "весьма скупой" обнародованную Германией информацию.

"Якобы речь идет об одном из координаторов теракта. Надо полагать, задержанием одного подозреваемого дело ограничиться не может", – цитирует дипломата ТАСС.

Ранее в Италии по ордеру ФРГ задержали украинца, подозреваемого в координации диверсии на "Северных потоках". Он подозревается в соучастии организации взрыва, в разрушении сооружений, а также в антиконституционной диверсии. Согласно ордеру, украинцу вменяют участие в группе, которая установила взрывные устройства на газопроводах вблизи острова Борнхольм.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были обнаружены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к диверсии. Кроме того, ведомство установило личности еще двух подозреваемых.

