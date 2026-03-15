Новости

Новости

15 марта, 18:33

Происшествия

Пострадавшие при столкновении трамваев в столице получат страховые выплаты

Фото: ТАСС/Елизавета Суглобова

Пострадавшие при столкновении трамваев на северо-западе Москвы пассажиры вправе получить страховые выплаты. Об этом заявил пресс-секретарь ГУП "Московский метрополитен" Дмитрий Бочков.

"Также необходимая помощь будет оказана со стороны ГУП "Московский метрополитен", – передает его слова ТАСС.

Бочков уточнил, что в настоящее время создана и работает комиссия с участием представителей Московского метрополитена и производителей трамвая – компании ПК "Транспортные системы".

После случившегося производитель столкнувшихся вагонов проведет проверку и проработает все версии произошедшего, заверили в организации. Там уточнили, что специалисты "Транспортных систем" окажут поддержку для детального разбора инцидента.

В компании отметили, что трамваи были выпущены в 2021 году и находятся на контракте жизненного цикла. Они прошли ежемесячное регламентное обслуживание, а также ежедневное техническое обслуживание перед выходом на линию.

По подсчетам ТАСС, произошедшее столкновение вагонов стало крупнейшим происшествием в трамвайном хозяйстве Москвы за последние 10 лет, не связанным с вмешательством в его работу других участников дорожного движения.

Два трамвая врезались друг в друга на улице Водников утром 15 марта. В Московском метрополитене уточнили, что вагонами управляли опытные водители, которые успешно прошли предрейсовый медосмотр.

Причиной ДТП стала техническая неисправность одного из трамваев, в результате чего он сошел с рельсов и столкнулся с другим транспортным средством. Пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей.

Через несколько часов восстановительные работы на месте аварии завершились, движение трамваев на участке было введено в график.

