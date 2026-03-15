Новости

Новости

15 марта, 13:57 (обновлено 15.03.2026 14:29)

Происшествия

Восстановительные работы на месте ДТП с двумя трамваями завершены в Москве

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Восстановительные работы на месте аварии с участием двух трамваев на северо-западе Москвы завершены. Об этом сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков, передает его слова телеграм-канал столичного Дептранса.

В настоящее время движение трамваев на северо-западе Москвы восстановлено. В частности, трамваи, следующие по маршруту № 6, курсируют в штатном режиме. Кроме того, открыто движение автотранспорта на съезде с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе в Москве.

Пресс-секретарь Московского метрополитена также пообещал оказать всем пострадавшим поддержку и помощь, в том числе медицинскую. Бочков уточнил, что совместно с компанией-производителем трамваев будет сформирована комиссия для установления всех обстоятельств ДТП.

Два трамвая, которые курсируют по маршруту № 6, врезались друг в друга на улице Водников утром 15 марта. В пресс-службе Московского метрополитена заявили, что за рулем находились опытные водители, которые успешно прошли предрейсовый медосмотр.

Причиной ДТП стала техническая неисправность одного из транспортных средств, в результате чего трамвай сошел с рельсов и столкнулся с другим трамваем.

В результате случившегося никто не погиб. Однако 22 человека пострадали, в том числе 5 детей.

