Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 16:11

Происшествия
Главная / Новости /

Bild: в Германии женщина попала под трамвай, пытаясь спасти трехлетнего сына

В Германии женщина попала под трамвай, пытаясь спасти трехлетнего сына

Фото: depositphotos/dechevm

В Германии женщина попала под трамвай, пытаясь спасти трехлетнего сына. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел вечером 7 марта на остановке "Кастаниенштрассе" в районе Нойе-Нойштадт в Магдебурге. По данным издания, 45-летняя женщина заметила своего ребенка на путях. Она попыталась спасти его, но потеряла равновесие и упала, в результате чего ее сбил трамвай.

Женщина скончалась от полученных травм, ребенок не пострадал. Представительница организации "Афганская женская инициатива" (AFIMA) Гул Гутай Талаш уточнила, что погибла уроженка Афганистана, которая жила в Ошерслебене.

По словам Талаш, в тот день женщина вместе с сыном совершала покупки в Магдебурге. Она собиралась добраться на трамвае до вокзала, а после на поезде вернуться в свой город.

У женщины остались муж и трое детей. Правоохранители выявляют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Чебоксарах водитель автобуса сбил трех девочек, которые переходили дорогу. Сотрудники полиции заявили, что мужчина не успел вовремя притормозить перед переключившимся на красный сигнал светофором и наехал на детей. Им оказали необходимую медпомощь.

Грузовик насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика