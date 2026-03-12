Bild: в Германии женщина попала под трамвай, пытаясь спасти трехлетнего сына

Фото: depositphotos/dechevm

В Германии женщина попала под трамвай, пытаясь спасти трехлетнего сына. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел вечером 7 марта на остановке "Кастаниенштрассе" в районе Нойе-Нойштадт в Магдебурге. По данным издания, 45-летняя женщина заметила своего ребенка на путях. Она попыталась спасти его, но потеряла равновесие и упала, в результате чего ее сбил трамвай.

Женщина скончалась от полученных травм, ребенок не пострадал. Представительница организации "Афганская женская инициатива" (AFIMA) Гул Гутай Талаш уточнила, что погибла уроженка Афганистана, которая жила в Ошерслебене.

По словам Талаш, в тот день женщина вместе с сыном совершала покупки в Магдебурге. Она собиралась добраться на трамвае до вокзала, а после на поезде вернуться в свой город.

У женщины остались муж и трое детей. Правоохранители выявляют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Чебоксарах водитель автобуса сбил трех девочек, которые переходили дорогу. Сотрудники полиции заявили, что мужчина не успел вовремя притормозить перед переключившимся на красный сигнал светофором и наехал на детей. Им оказали необходимую медпомощь.

