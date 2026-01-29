Автобус сбил трех девочек в Чебоксарах

Фото: телеграм-канал "УМВД России по г. Чебоксары"

В Чебоксарах водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 33, наехал на трех девочек, которые переходили дорогу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

ДТП произошло вечером 29 января на проспекте Мира возле дома № 23. По данным ведомства, 64-летний мужчина, находясь за рулем автобуса, не успел вовремя притормозить перед переключившимся на красный сигнал светофором и сбил девочек.

Предварительно, причиной ДТП стали плохие погодные условия. В результате дети получили травмы. Им сейчас оказывается необходимая медпомощь. Правоохранители работают на месте аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и не забывать про дистанцию перед проезжающими впереди автомобилями. Пешеходов, в свою очередь, попросили переходить дорогу только после того, как они будут уверены в безопасности пересечения проезжей части.

Ранее в Омске водитель троллейбуса № 4 проехал на красный свет и сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе. ДТП произошло утром 29 января на проспекте Карла Маркса в районе торгового центра "Каскад".

В результате ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами, он оказался в реанимации. Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проверки по факту случившегося, решался вопрос о возбуждении уголовного дела.

