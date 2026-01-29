Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 19:10

Происшествия

Автобус сбил трех девочек в Чебоксарах

Фото: телеграм-канал "УМВД России по г. Чебоксары"

В Чебоксарах водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 33, наехал на трех девочек, которые переходили дорогу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

ДТП произошло вечером 29 января на проспекте Мира возле дома № 23. По данным ведомства, 64-летний мужчина, находясь за рулем автобуса, не успел вовремя притормозить перед переключившимся на красный сигнал светофором и сбил девочек.

Предварительно, причиной ДТП стали плохие погодные условия. В результате дети получили травмы. Им сейчас оказывается необходимая медпомощь. Правоохранители работают на месте аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и не забывать про дистанцию перед проезжающими впереди автомобилями. Пешеходов, в свою очередь, попросили переходить дорогу только после того, как они будут уверены в безопасности пересечения проезжей части.

Ранее в Омске водитель троллейбуса № 4 проехал на красный свет и сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе. ДТП произошло утром 29 января на проспекте Карла Маркса в районе торгового центра "Каскад".

В результате ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами, он оказался в реанимации. Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проверки по факту случившегося, решался вопрос о возбуждении уголовного дела.

Новости регионов: маршрутка попала в аварию с двумя фурами в Иркутской области

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика