05 февраля, 15:19

Общество
Врач Филатова: создание интимных слепков может привести к гнойному воспалению

Гинеколог предупредила о последствиях создания интимных слепков

Фото: 123RF.com/avistock

Гнойным воспалением и анафилактическим шоком может закончиться использование наборов для создания интимных слепков. Об этом Москве 24 рассказала гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук Ирина Филатова.

В преддверии Дня всех влюбленных на маркетплейсах начали активно продавать наборы для создания слепка интимного места в подарок любимому мужчине. В комплекте находится слепочная масса, которую наносят до застывания, а также гипс. Цена набора – в среднем от 5 до 10 тысяч рублей.

Эксперт подчеркнула, что наносить на интимное место смесь с непонятным составом очень опасно.

Во время подобных экспериментов есть риск занести инфекцию, в результате чего могут появиться гнойные образования. Все может закончиться сальпингоофоритом – воспалением маточных труб и яичников.
Ирина Филатова
гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук

Также надо учитывать, что в этой области много сосудов и сама слизистая очень нежная, поэтому высок риск возникновения аллергической реакции на какое-либо вещество в средстве. В итоге можно получить отек и даже анафилактический шок.

К тому же интимная область имеет определенную pH-среду, которую очень легко нарушить при нанесении вещества сомнительного качества. В результате женщина столкнется с дисбактериозом, предупредила врач.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что длительное ношение трусов из шерсти и искусственного меха приводит к постоянному перегреву паховой области, что может вызвать проблемы со здоровьем. Особенно это опасно для мужчин: температура тестикул не должна сильно повышаться, в противном случае снижается фертильность.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

