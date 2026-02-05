Врач Филатова: создание интимных слепков может привести к гнойному воспалению

05 февраля, 15:19Общество
Фото: 123RF.com/avistock
Гнойным воспалением и анафилактическим шоком может закончиться использование наборов для создания интимных слепков. Об этом Москве 24 рассказала гинеколог-эндокринолог, профессор, доктор медицинских наук Ирина Филатова.
В преддверии Дня всех влюбленных на маркетплейсах начали активно продавать наборы для создания слепка интимного места в подарок любимому мужчине. В комплекте находится слепочная масса, которую наносят до застывания, а также гипс. Цена набора – в среднем от 5 до 10 тысяч рублей.
Эксперт подчеркнула, что наносить на интимное место смесь с непонятным составом очень опасно.
Также надо учитывать, что в этой области много сосудов и сама слизистая очень нежная, поэтому высок риск возникновения аллергической реакции на какое-либо вещество в средстве. В итоге можно получить отек и даже анафилактический шок.
К тому же интимная область имеет определенную pH-среду, которую очень легко нарушить при нанесении вещества сомнительного качества. В результате женщина столкнется с дисбактериозом, предупредила врач.
