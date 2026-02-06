Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 09:49

Происшествия

В Якутске арестовали пятерых полицейских за пытки задержанного до смерти

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд в Якутске арестовал пятерых полицейских, обвиняемых в пытках во время допроса, которые привели к смерти потерпевшего, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

10 октября 2025 года правоохранители провели обыск в доме в микрорайоне Марха, поскольку потерпевший мог быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Они доставили его в отдел и, по версии следствия, применили к нему пытки, чтобы получить признательные показания. Через 9 дней, 19 октября, мужчина умер от полученных травм в Республиканской больнице № 2.

Городской суд в ходе открытого заседания удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения. Полицейских обвиняют по статье "Превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью" и "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением пытки".

Полицейские будут находиться под стражей 1 месяц и 19 суток, то есть до 21 марта включительно. При этом обвиняемые и их защитники просили рассмотреть возможность домашнего ареста, объясняя это положительными характеристиками и отсутствием попыток скрыться от следствия.

Ранее суд на Урале арестовал мать, которая систематически избивала своего 7-летнего сына и надолго привязывала его за ногу к кровати. Согласно предварительному расследованию, обвиняемая также ставила сына коленями на сухую гречку, оставляла на длительное время раздетым на балконе в холод и била ремнем и шнуром от зарядки для телефона.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика