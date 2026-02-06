В Якутске арестовали пятерых полицейских за пытки задержанного до смерти

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Суд в Якутске арестовал пятерых полицейских, обвиняемых в пытках во время допроса, которые привели к смерти потерпевшего, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

10 октября 2025 года правоохранители провели обыск в доме в микрорайоне Марха, поскольку потерпевший мог быть причастен к незаконному обороту наркотиков. Они доставили его в отдел и, по версии следствия, применили к нему пытки, чтобы получить признательные показания. Через 9 дней, 19 октября, мужчина умер от полученных травм в Республиканской больнице № 2.

Городской суд в ходе открытого заседания удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения. Полицейских обвиняют по статье "Превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью" и "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением пытки".

Полицейские будут находиться под стражей 1 месяц и 19 суток, то есть до 21 марта включительно. При этом обвиняемые и их защитники просили рассмотреть возможность домашнего ареста, объясняя это положительными характеристиками и отсутствием попыток скрыться от следствия.

