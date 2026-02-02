Суд арестовал владельца сауны в Прокопьевске, в которой погибли подростки

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса"

Районный суд в Кемерово арестовал владельца сауны в Прокопьевске Алексея Долгачева, в которой при пожаре погибли 5 подростков, сообщает РИА Новости.

Обвиняемый пробудет под арестом 1 месяц и 30 дней, то есть до 31 марта 2026 года, объявила судья Ульяна Сафонова. Об аресте ходатайствовало следствие и сторона гособвинения, при этом адвокат просил избрать подзащитному более мягкую меру пресечения.

О пожаре в частной сауне на Кубанской улице в Прокопьевске стало известно 31 января. Огонь охватил территорию 70 квадратных метров. В результате погибли 5 подростков в возрасте от 15 до 17 лет, еще одна девушка получила травмы.

По факту произошедшего возбудили два уголовных дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, а также о халатности.

Было установлено, что помещение не было оснащено средствами пожаротушения и доступными выходами для эвакуации, что представляло опасность для посетителей. Более того, сотрудники сауны, включая администратора, не имели официального трудоустройства.

После задержания администратору сауны предъявили обвинение и отправили под домашний арест до 31 марта. По предварительным данным, она знала о нарушениях, но все равно пустила подростков без сопровождения взрослых. Также она оставила детей одних, не контролируя температуру в помещении, дважды подбросив в топку печи дрова и уголь.

Долгачев пришел в следственные органы добровольно и частично признал свою вину. Однако у следователей есть основания полагать, что он может скрыться.

