В Серпухове двое детей сгорели в частном доме, пока мать была в магазине

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Двое детей, которых оставили без присмотра, сгорели при пожаре в частном доме в подмосковном Серпухове. Об этом сообщает телеканал "360".

В материале сказано, что инцидент произошел на улице Железнодорожной. Когда пожарные прибыли на место, дом был полностью охвачен огнем. Сотрудникам МЧС удалось локализовать его на площади 60 квадратных метров, однако открытое горение ликвидировали только через час.

Погибли двое детей 4 и 6 лет. Было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, мать уложила их спать и ушла в магазин. В это время произошло возгорание. Предполагаемой причиной стало неосторожное обращение с огнем, уточнили в ГСУ СК России по Московской области.

Отмечается, что на семью уже обращали внимание органы профилактики, она состояла на учете. В связи с этим будет проанализирована и работа органов опеки и попечительства. Установление обстоятельств произошедшего находится на контроле у Серпуховской городской прокуратуры.

Как рассказала телеканалу "360" соседка семьи Ольга Голданова, мать воспитывала четверых детей одна: троих сыновей и дочь. По словам женщины, из огня вынесли и спасли троих.

Соседка добавила, что детей реанимировали прямо на снегу до приезда скорой помощи. Трое детей находились без сознания, реанимировали девочку и двоих мальчиков. Также женщина сказала, что не знает, где была мать во время пожара. Она считает, что за младшими в этот момент присматривал старший сын. По ее предположению, возгорание произошло из-за короткого замыкания, так как дом старый.

Ранее женщина, двое ее детей и внук погибли при пожаре в частном доме в Абинском районе Краснодарского края. Ее старшая дочь смогла спастись и вызвала пожарных. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

