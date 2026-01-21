21 января, 16:48Происшествия
Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на юге Москвы
Там рассказали, что возгорание зафиксировали по адресу Гурьевский проезд, дом 11. В квартире загорелись мебель и личные вещи.
В пресс-службе добавили, что пожар локализовали. Огнеборцы продолжают работы по полной ликвидации возгорания.
Ранее пожар произошел на складе в промзоне в Подмосковье. Изначально площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако позже огонь распространился на 5 тысяч "квадратов". В результате произошло частичное обрушение кровли.