Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на юге Москвы

видео: Москва 24

В квартире многоэтажного жилого дома на юге Москвы произошел пожар. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Там рассказали, что возгорание зафиксировали по адресу Гурьевский проезд, дом 11. В квартире загорелись мебель и личные вещи.

В пресс-службе добавили, что пожар локализовали. Огнеборцы продолжают работы по полной ликвидации возгорания.

Ранее пожар произошел на складе в промзоне в Подмосковье. Изначально площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако позже огонь распространился на 5 тысяч "квадратов". В результате произошло частичное обрушение кровли.

