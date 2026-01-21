Пожар площадью 5 тысяч "квадартов" произошел на складе в промзоне в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на складе в промзоне в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ.

Изначально площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако позже огонь распространился на 5 тысяч "квадратов". В результате частично обрушилась кровля здания.

Для ликвидации пожара силы МЧС были увеличены до 55 сотрудников и 17 единиц спецтехники.

