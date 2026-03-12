Интервалы движения на МЦД-3 увеличат до 1 часа 14 и 15 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Интервалы движения на МЦД-3 увеличат до 1 часа в выходные, 14 и 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Уточняется, что изменения связаны с проведением работ по капитальному ремонту путей на участке между станциями Перово и Люберцы. Работы продолжатся 21 и 22 марта, о графике в эти дни расскажут позже.

На Казанском направлении интервалы движения увеличатся до 1 часа на участке Люберцы – Плющево. Составы в обе стороны будут курсировать по одному пути на Ипподром/в область. Интервалы увеличатся до 40 минут на участках Митьково – Плющево и Люберцы – Ипподром.

Также в эти дни сделают укороченные маршруты. Большинство поездов со стороны Ипподрома будут курсировать от и до станций Люберцы и Выхино. Некоторые составы не остановятся на станциях Косино, Плющево, Ухтомская и Вешняки.

Кроме того, некоторые поезда пройдут по соседним путям по тарифу МЦД. Они совершат остановки на станциях Раменское, Отдых, Люберцы, Выхино, Перово, Андроновка, Авиамоторная и Казанский вокзал.

На Ленинградском направлении интервалы движения увеличат до 20 минут. Ряд составов со стороны Зеленограда – Крюкова будут курсировать до станций Митьково и Плющево. При этом поезда от и до Ленинградского вокзала проследуют как обычно.

В транспортном ведомстве отметили, что сотрудники на станциях Люберцы и Выхино всегда смогут подсказать маршрут и путь отправления. Пассажирам рекомендовали заранее проверять расписание на сайтах перевозчиков, а также совершать пересадки на станции метро "Выхино", Казанском и Ленинградском вокзалах.

В Дептрансе подчеркнули, что проведение плановых ремонтных работ обеспечивает безопасность пассажиров. Чтобы они не так сильно влияли на поездки, их проводят только в выходные дни.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее в связи с ремонтными работами до конца марта был скорректирован график движения некоторых поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД). Ряд составов там следует с измененным временем отправления и прибытия. Кроме того, поменялись остановки на маршруте.

