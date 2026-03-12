Форма поиска по сайту

12 марта, 17:38

Глава Минэнерго США счел маловероятным скачок цен на нефть до 200 долларов

Фото: depositphotos/bashta

Американский министр энергетики Крис Райт в интервью CNN назвал маловероятным прогноз, согласно которому цены на нефть в мире резко повысятся до 200 долларов за баррель на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На этом фоне Иран перекрыл доступ к Ормузскому проливу для судов и предупредил, что будет уничтожать любой корабль, который нарушит данный запрет. Это решение затронуло и танкеры, которые перевозят нефть.

По данным недавних торгов на лондонской бирже ICE, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 100 долларов за баррель. Цена на горючее Brent поднялась примерно на 9,4% относительно предыдущего закрытия. При этом апрельский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на 8,26% – до 94,51 доллара за баррель.

Трамп считает, что цены на нефть вскоре снизятся в большей степени, чем можно ожидать

