13 марта, 10:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве переходов через ж/д пути в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продолжаются работы по обеспечению безопасности железнодорожных путей для пешеходов и связности районов. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, постоянно расширяющаяся сеть рельсового транспорта объединяет городские территории и дает импульс для развития районов. Около путей создаются жилые кварталы, общественные пространства и точки притяжения, поэтому вопрос пешеходной безопасности крайне важен.

С 2013 года в эксплуатацию ввели 120 переходов через ж/д пути: 14 из них – транзитные, 31 – входят в состав МЦК, 75 – в состав московских городских вокзалов. В частности, в составе нового МГВ Петровско-Разумовская МЦД-1 открылся крытый пешеходный переход, который связал сразу 3 столичных района.

В данный момент проектируются и строятся свыше 15 переходов через ж/д пути. При планировании объектов специалисты опираются на потребности жителей и перспективы развития территории.

Более того, в городе устраняют незаконные проходы и перекрывают прямой доступ к путям на наиболее опасных участках, проводят лекции по безопасности для детей, контролируют опасные зоны и пресекают распространение пропаганды нарушений правил поведения на железной дороге.

"В результате такого комплексного подхода за прошлый год уровень травматизма в столице снизился на 19%", – подчеркнул Собянин.

Ранее сообщалось, что на границе районов Дмитровского и Западное Дегунино появится многосекционный надземный пешеходный переход из шести прямолинейных пролетов. Благодаря этого лестничные сходы появятся сразу в четырех местах. Это позволит связать Коровинское шоссе, улицы Талдомскую и 800-летия Москвы.

мэр Москвытранспортгород

