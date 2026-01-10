Форма поиска по сайту

10 января, 16:13

Собянин: три подземных пешеходных перехода появились у станции "Лианозово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три подземных пешеходных перехода появились у станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По словам мэра столицы, их построили через Лианозовский проезд и Дубнинскую улицу. Теперь горожане могут пройти напрямую до станции Лианозово МЦД-1, а по тоннелю через Лианозовский проезд спуститься на станцию метро "Лианозово".

"Привели в порядок и существующий подземный пешеходный переход. Там возвели дополнительный выход – к остановке городского транспорта со стороны Лианозовского проезда. Адаптировали все для маломобильных граждан", – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что благодаря этому ежедневные маршруты жителей районов Лианозово, Восточное Дегунино и Дмитровский до станции "Лианозово" стали комфортнее. Пассажиры будут быстрее пересаживаться на различные виды транспорта.

Ранее Собянин рассказал, что готовность станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро составляет более 75%. На платформе завершена архитектурная отделка. Оформление будет в стилистике первых станций метро Москвы. Основным акцентом стали два ряда колонн с подсветкой, которые образуют своды.

Несколько новых пешеходных мостов появятся в Москве в ближайшие два года

