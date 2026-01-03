Собянин рассказал о строительстве станции метро Москвы "Народное Ополчение"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Готовность станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро составляет более 75%, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, на платформе завершена архитектурная отделка. Оформление будет в стилистике первых станций метро Москвы.

Основным акцентом стали два ряда колонн с подсветкой, которые образуют своды, отметил градоначальник. Пол покрыт светло-серым гранитом, а цоколи путевых стен и колонн – черным. На стенах панели установлены таким образом, что при движении в одну сторону пассажиры будут видеть акценты красного цвета, а в другую – черного.

Мэр добавил, что сейчас на станции специалисты продолжают работать над фасадом, устраивают инженерные сети, монтируют оборудование. Станцию планируется ввести уже в этом году. Благодаря ее открытию жители Хорошево-Мнёвников смогут намного быстрее добираться до ММДЦ "Москва-Сити".

Ранее Собянин подвел итоги строительства московского метро в 2025 году. Он напомнил, что в сентябре было завершено строительство первого этапа Троицкой линии метро протяженностью 27 километров с 11 станциями и 5 пересадочными узлами. Благодаря этому поездки стали удобнее для сотен тысяч жителей юго-запада столицы и ТиНАО.