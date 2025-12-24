Сергей Собянин рассказал о планах строительства московского метро

Фото: depositphotos/aleoks

Сергей Собянин в своем личном блоге подвел итоги строительства московского метро в 2025 году и рассказал о планах на 2026-й.

Мэр напомнил, что в сентябре было завершено строительство первого этапа Троицкой линии метро протяженностью 27 километров с 11 станциями и 5 пересадочными узлами. Благодаря этому поездки стали удобнее для сотен тысяч жителей юго-запада столицы и ТиНАО.

"Одновременно приступили ко второму этапу строительства – южный участок Троицкой линии будет включать 6 станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк", – добавил Собянин.

По его словам, изумрудная линия протяженностью более 43 километров будет полностью готова в 2029 году. Ожидается, что транспортная доступность улучшится почти для 2 миллионов человек.

Кроме того, сейчас в активной фазе находится строительство новой Рублево-Архангельской линии метро. В 2026 году планируют открыть движение от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева".

В состав первого пускового участка войдут станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". При этом станции "Деловой центр" и "Шелепиха" ранее работали на Большой кольцевой линии.

"Для их интеграции в новый радиус тоннели расширили с 6 до 10 метров и сделали сбойку с новым участком", – пояснил глава города.

В свою очередь, станции "Серебряный Бор", "Строгино", "Липовая Роща", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская" на графитовой ветке откроются в 2027 году. С учетом перспективных станций "Красногорск" и "Изумрудные холмы" Рублево-Архангельская линия протянется почти на 28 километров с 12 станциями.

Знаковым событием прошедшего лета Собянин назвал начало строительства Бирюлевской линии метро.

"ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" сейчас активно строим, а к работам на "Курьяново" скоро приступим. Первых пассажиров они примут в 2028 году", – уточнил мэр, добавив, что еще через год на новой линии заработают станции "Москворечье", "Луганская", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская" и "Бирюлево".



Также столичное метро впервые придет в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное – линия протянется на 22,2 километра, всего на ней будет 10 станций.

Специалисты приступили к строительству продления Арбатско-Покровской линии. В частности, открытие станции "Гольяново" запланировано на 2028 год.

"В 2030 году на карте московского метро появятся 2 новые станции на действующих ветках – "Южный порт" (Люблинско‑Дмитровская линия) и "Достоевская" (Кольцевая линия)", – добавил мэр.

При этом строительство "Достоевской" находится в активной фазе, готовность объекта составляет 40%. Станция "Южный порт" находится на этапе проектирования.

Вместе с тем в 2025-м для новых поездов открыли сразу два электродепо:



"Столбово" (первое электродепо в ТиНАО) обслуживает Троицкую линию, а позже переключится и на Сокольническую;

"Южное" (для Замоскворецкой линии) вместе с ранее введенным депо "Братеево" сформировало крупнейший в стране комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов.

В ближайшие годы планируется создать еще 3 электродепо: "Ильинское", "Троицкое" и "Бирюлевское".

В Москве также благоустраивают прилегающие к станциям территории. В этом году работы велись у 4 новых станций метро Троицкой линии, а между станциями "Рассказовка" и "Пыхтино" Солнцевской линии благоустроили часть парка.

Ранее столичное правительство утвердило 3 проекта развития транспортной инфраструктуры в районах Вешняки, Новогиреево, Печатники и Покровское-Стрешнево. Соответствующие постановления уже подписал Собянин.

Один из проектов – новый пешеходный переход. Он свяжет столичные районы Вешняки и Новогиреево, разделенные путями МЦД-4. Кроме того, власти утвердили проект планировки улично-дорожной сети в Покровском-Стрешневе.