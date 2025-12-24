Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 10:05

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о планах строительства московского метро

Фото: depositphotos/aleoks

Сергей Собянин в своем личном блоге подвел итоги строительства московского метро в 2025 году и рассказал о планах на 2026-й.

Мэр напомнил, что в сентябре было завершено строительство первого этапа Троицкой линии метро протяженностью 27 километров с 11 станциями и 5 пересадочными узлами. Благодаря этому поездки стали удобнее для сотен тысяч жителей юго-запада столицы и ТиНАО.

"Одновременно приступили ко второму этапу строительства – южный участок Троицкой линии будет включать 6 станций: "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк", – добавил Собянин.

По его словам, изумрудная линия протяженностью более 43 километров будет полностью готова в 2029 году. Ожидается, что транспортная доступность улучшится почти для 2 миллионов человек.

Кроме того, сейчас в активной фазе находится строительство новой Рублево-Архангельской линии метро. В 2026 году планируют открыть движение от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева".

В состав первого пускового участка войдут станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". При этом станции "Деловой центр" и "Шелепиха" ранее работали на Большой кольцевой линии.

"Для их интеграции в новый радиус тоннели расширили с 6 до 10 метров и сделали сбойку с новым участком", – пояснил глава города.

В свою очередь, станции "Серебряный Бор", "Строгино", "Липовая Роща", "Рублево-Архангельское" и "Ильинская" на графитовой ветке откроются в 2027 году. С учетом перспективных станций "Красногорск" и "Изумрудные холмы" Рублево-Архангельская линия протянется почти на 28 километров с 12 станциями.

Знаковым событием прошедшего лета Собянин назвал начало строительства Бирюлевской линии метро.

"ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" сейчас активно строим, а к работам на "Курьяново" скоро приступим. Первых пассажиров они примут в 2028 году", – уточнил мэр, добавив, что еще через год на новой линии заработают станции "Москворечье", "Луганская", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская" и "Бирюлево".

Также столичное метро впервые придет в районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное – линия протянется на 22,2 километра, всего на ней будет 10 станций.

Специалисты приступили к строительству продления Арбатско-Покровской линии. В частности, открытие станции "Гольяново" запланировано на 2028 год.

"В 2030 году на карте московского метро появятся 2 новые станции на действующих ветках – "Южный порт" (Люблинско‑Дмитровская линия) и "Достоевская" (Кольцевая линия)", – добавил мэр.

При этом строительство "Достоевской" находится в активной фазе, готовность объекта составляет 40%. Станция "Южный порт" находится на этапе проектирования.

Вместе с тем в 2025-м для новых поездов открыли сразу два электродепо:

  • "Столбово" (первое электродепо в ТиНАО) обслуживает Троицкую линию, а позже переключится и на Сокольническую;
  • "Южное" (для Замоскворецкой линии) вместе с ранее введенным депо "Братеево" сформировало крупнейший в стране комплекс по обслуживанию и ремонту вагонов.

В ближайшие годы планируется создать еще 3 электродепо: "Ильинское", "Троицкое" и "Бирюлевское".

В Москве также благоустраивают прилегающие к станциям территории. В этом году работы велись у 4 новых станций метро Троицкой линии, а между станциями "Рассказовка" и "Пыхтино" Солнцевской линии благоустроили часть парка.

Ранее столичное правительство утвердило 3 проекта развития транспортной инфраструктуры в районах Вешняки, Новогиреево, Печатники и Покровское-Стрешнево. Соответствующие постановления уже подписал Собянин.

Один из проектов – новый пешеходный переход. Он свяжет столичные районы Вешняки и Новогиреево, разделенные путями МЦД-4. Кроме того, власти утвердили проект планировки улично-дорожной сети в Покровском-Стрешневе.

"Новости дня": новые дороги у метро "Ильинская" повысят комфорт пассажиров

Читайте также


мэр Москвытранспортметрогород

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика