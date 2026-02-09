Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 06:32

Общество

Температура воздуха до минус 11 градусов ожидается в Москве 9 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в понедельник, 9 февраля, составит от 9 до 11 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 9 до минус 14 градусов, к некоторых районах возможен снегопад.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный, западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что высота сугробов в столице продолжает уменьшаться. В период с 7 по 8 февраля она снизилась на 1 сантиметр и составила 48 сантиметров.

Специалист обратил внимание, что небольшой снег в столице не смог компенсировать естественную убыль высоты снежного покрова.

Двадцать дней осталось до наступления весны

Читайте также


обществопогодагород

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика