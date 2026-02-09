Температура воздуха до минус 11 градусов ожидается в Москве 9 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в понедельник, 9 февраля, составит от 9 до 11 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 9 до минус 14 градусов, к некоторых районах возможен снегопад.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный, западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что высота сугробов в столице продолжает уменьшаться. В период с 7 по 8 февраля она снизилась на 1 сантиметр и составила 48 сантиметров.

Специалист обратил внимание, что небольшой снег в столице не смог компенсировать естественную убыль высоты снежного покрова.