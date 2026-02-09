Каллас назвала "европейской гордостью" освистывание Вэнса на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Sipa USA/STT-Lehtikuva

Реакция зрителей на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года, освиставших вице-президента США Джей Ди Вэнса, является проявлением "европейской гордости", заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в комментарии Politico, ее слова передает RT.

Скандал произошел на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Во время прохода американской делегации на больших экранах показали Вэнса с супругой, что трибуны встретили гулом и свистом.

По ее словам, инцидент связан с недовольством, которое накопилось у европейцев в связи с риторикой Вашингтона.

"Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость", – подчеркнула Каллас.

Олимпиада началась в Италии 6 февраля. Впервые в истории церемония открытия и парад спортсменов прошли сразу в четырех местах: в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Первым победителем соревнований в рамках Игр-2026 стал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен. Он завоевал золото в скоростном спуске. Вторым стал итальянец Джованни Францони, а третье место занял его соотечественник Доминик Парис.

