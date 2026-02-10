Бабушка в Бразилии продавала своих внучек мужчинам для групповых изнасилований

Фото: 123RF.com/tinnakornlek

В Бразилии бабушка продавала своих малолетних внучек педофилам. Правоохранители арестовали 55-летнюю Дениз Морено, бывшую сотрудницу школы в Сан-Паулу, 9 февраля, сообщает Metropoles.

Женщину обвиняют в создании организованной сети по сексуальной эксплуатации детей и подростков. У Морено есть три внучки в возрасте 10, 12 и 14 лет. Она контролировала их распорядок дня и отдавала мужчинам за деньги на протяжении как минимум 10 лет.

В ходе расследования были собраны данные и показания, которые подтверждают, что передача девочек происходила неоднократно и всегда с согласия бабушки. Например, одна из жертв призналась, что в возрасте 11 лет подверглась групповому изнасилованию. Перед этим Морено и сама вступила в половые контакты одновременно с тремя мужчинами.

Также установлено, что у женщины был сообщник. Им оказался 60-летний пилот латиноамериканской авиакомпании Latam Сержио Антонио Лопес. Он покрывал расходы и угрожал жертвам, а также заставлял их знакомить его с одноклассницами.

Мужчина был задержан в самолете перед вылетом из аэропорта Конгоньяс в Рио. Помимо этого, была арестована Симоне да Силву – в ее телефоне обнаружили детскую порнографию. Расследование было начато прошлой осенью и продолжается до сих пор.

