Москвичей призвали пересесть на метро до конца недели из-за снегопада

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Жителей и гостей Москвы призвали пользоваться метро до конца рабочей недели из-за снегопада. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

Метро в условиях непогоды поможет сэкономить время и силы, а также приехать вовремя на встречу.

По данным ЦОДД, на дорогах после 17:00 прогнозируют до 7 баллов. Интенсивное движение ожидается:



в центральной части города;

на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовой-Самотечной;

на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал;

на Ленинградском шоссе по направлению в область.

Кроме того, снегопад также ожидается с утра четверга, 12 февраля, до пятницы, 13 февраля.

Из-за снегопада в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Не исключено налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Городские службы будут проводить сплошное механизированное прометание улиц и дорог с их последующей противогололедной обработкой по мере выпадения осадков. В связи с непогодой горожан призвали быть внимательными на улице. Автомобилистам посоветовали парковаться в безопасных местах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.