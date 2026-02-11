Морозная и снежная погода установится в Москве в начале Масленицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Начало Масленичной недели в Москве и Подмосковье будет сопровождаться снегом и умеренными морозами. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России со ссылкой на последние прогностические данные.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 16 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода со снегом. Температура воздуха ночью и днем составит от минус 4 до минус 9 градусов, ветер северной четверти – около 5–10 метров в секунду.

Уточняется, что похолодание придет на смену кратковременной оттепели, которая ожидается в ближайшие дни. В пятницу, 13 февраля, температура может подняться до плюс 3 градусов, в субботу – до плюс 1. Потепление будет сопровождаться снегопадами, не исключен и первый в этом году дождь.

Фестиваль "Масленица" стартует в столице 13 февраля. Он продлится до 22-го числа и станет частью проекта "Зима в Москве". В городе планируется открыть 30 праздничных площадок, оформленных в народном стиле. Главная локация при этом будет ждать жителей и гостей столицы на Тверском бульваре – там проведут концерты, спектакли и спортивные квесты.