12 февраля, 13:27

В мире
SCMP: китаец попытался отсудить 130 тысяч долларов, проигранные в лотерею

Китаец попытался отсудить 130 тысяч долларов, проигранные в лотерею

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Житель китайского города Хэфэй по фамилии Хэ попытался отсудить 130 тысяч долларов, потраченные на лотерейные билеты, сообщает South China Morning Post.

По данным издания, в сентябре мужчина приобрел крупную партию билетов через сертифицированного агента по продажам Чжана. Хэ выбирал билеты, направлял инструкции через приложение соцсети, переводил деньги, а агент покупал их в официальном пункте, фотографировал и присылал снимки заказчику.

Как заявил Чжан, он не раз предупреждал клиента о рисках и даже направлял письменное уведомление о возможных потерях.

Не получив выигрыша, покупатель подал иск к агенту и лотерейному оператору. Он настаивал, что методы продажи билетов через соцсети, порядок оплаты и публикации результатов нарушают закон. Следовательно, договор купли-продажи недействителен, а деньги – 130 тысяч долларов – должны быть возвращены с процентами.

Суд встал на сторону ответчиков. В решении указано, что истец – совершеннолетний дееспособный гражданин, который не мог не осознавать, что лотерея не гарантирует выигрыш.

Доказательств принуждения к покупке представлено не было. Напротив, установлено, что агент предупреждал о рисках, которые Хэ проигнорировал. В результате иск был отклонен.

Ранее сообщалось, что 66-летний японец выиграл в лотерею 3,8 миллиона долларов и решил скрыть это от жены из-за ее бережливости и контроля над семейными финансами. Мужчина в тайне купил автомобиль и активно путешествовал по стране.

Чтобы не привлекать внимания, он оставлял машину на подземной парковке, носил старую одежду и избегал знакомых.

