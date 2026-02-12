SCMP: китаец попытался отсудить 130 тысяч долларов, проигранные в лотерею

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Житель китайского города Хэфэй по фамилии Хэ попытался отсудить 130 тысяч долларов, потраченные на лотерейные билеты, сообщает South China Morning Post.

По данным издания, в сентябре мужчина приобрел крупную партию билетов через сертифицированного агента по продажам Чжана. Хэ выбирал билеты, направлял инструкции через приложение соцсети, переводил деньги, а агент покупал их в официальном пункте, фотографировал и присылал снимки заказчику.

Как заявил Чжан, он не раз предупреждал клиента о рисках и даже направлял письменное уведомление о возможных потерях.

Не получив выигрыша, покупатель подал иск к агенту и лотерейному оператору. Он настаивал, что методы продажи билетов через соцсети, порядок оплаты и публикации результатов нарушают закон. Следовательно, договор купли-продажи недействителен, а деньги – 130 тысяч долларов – должны быть возвращены с процентами.

Суд встал на сторону ответчиков. В решении указано, что истец – совершеннолетний дееспособный гражданин, который не мог не осознавать, что лотерея не гарантирует выигрыш.

Доказательств принуждения к покупке представлено не было. Напротив, установлено, что агент предупреждал о рисках, которые Хэ проигнорировал. В результате иск был отклонен.

