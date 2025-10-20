Китаянка развелась с мужем, когда он отдал часть выигрыша в лотерею стримерше

Фото: 123rf.com/smuki

Китаянка развелась с мужем, когда узнала, что он отдал часть выигрыша в лотерею любимой стримерше, пишет South China Morning Post.

Мужчина выиграл в лотерею 1,1 миллиона долларов. Сообщив новость жене и пообещав, что она сможет купить все что угодно, он дал ей банковскую карту с 420 тысячами долларов на счету. Женщина не стала проверять баланс и убрала карту в ящик стола.



Однако вскоре поведение ее супруга изменилось. Китаец перестал тратить деньги на семью, увлекся азартными играми, а по ночам стал смотреть стримы женщин и делать им подарки.

Одной из стримерш он перевел 168 тысяч долларов и отправился вместе с ней в четырехдневное путешествие. Супруга застала их вместе на железнодорожной станции.

В переписке, которую женщина позже нашла в телефоне мужа, он называл стримершу "милой" и "женой", а себя – "ее мужем". Проверив банковскую карту, китаянка обнаружила, что там уже нет денег. После этого она подала на развод.

"Жалею, что он вообще выиграл в лотерею", – призналась женщина в беседе с журналистами.

По ее словам, до выигрыша она была убеждена, что проживет с этим мужчиной всю жизнь.

В Китае лотерейный выигрыш, полученный в браке, считается совместно нажитой собственностью супругов. Как пояснил юрист Си Цзюньци, жена может требовать возврата части имущества через суд, если муж тратит суммы, превышающие обычные расходы семьи.

Ранее стало известно, что мошенники начали предлагать россиянам купить схему выигрыша в лотерею. Таким способом они втягивают жертв в финансовую пирамиду. Для этого аферисты используют рассылку по электронной почте.

